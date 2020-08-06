"Їхати туди зараз було б нерозумно": Рангнік пояснив провал переговорів з Міланом

"Мілан серйозно додав після перезапуску сезону. Команда здобула 9 перемог, тричі грала внічию.

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Я просто не міг цього зробити. Їхати туди зараз було б нерозумно, як для мене, так і для клубу. Якби я був зараз на місці гравців, вболівальників та керівництва, то навряд зрозумів би зміну тренера після такої позитивної серії", – цитує Рангніка Süddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, Мілан вирішив продовжити контракт із Стефано Піолі, який успішно завершив сезон і гарантував клубу участь в Лізі Європи.

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