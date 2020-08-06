toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Їхати туди зараз було б нерозумно": Рангнік пояснив провал переговорів з Міланом

14:31 - Читать на русском
"Їхати туди зараз було б нерозумно": Рангнік пояснив провал переговорів з Міланом
Ральф Рангнік / Сайт Ред Булл

Ральф Рангнік розкрив причини своєї відмови від тренерського крісла Мілана.

"Мілан серйозно додав після перезапуску сезону. Команда здобула 9 перемог, тричі грала внічию.

Мілан підписав першого літнього новачка

Я просто не міг цього зробити. Їхати туди зараз було б нерозумно, як для мене, так і для клубу. Якби я був зараз на місці гравців, вболівальників та керівництва, то навряд зрозумів би зміну тренера після такої позитивної серії", – цитує Рангніка Süddeutsche Zeitung.

Нагадаємо, Мілан вирішив продовжити контракт із Стефано Піолі, який успішно завершив сезон і гарантував клубу участь в Лізі Європи.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Інтер вийшов у 1/4 фіналу ЛЄ, здолавши Хетафе: перемога на класі, історичний гол Лукаку та шанс на тріумф у турнірі
04:56
8902
Теги
Мілан Мілан Італія Ральф Ральф Рангнік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
1
хв
Байєр
19:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?