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Палкін прокоментував конфлікт Мораєса з гравцями Динамо

16:23 1400 Читать на русском
Палкін прокоментував конфлікт Мораєса з гравцями Динамо
Жуніор Мораєс (із м'ячем) / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував ситуацію щодо відносин форварда команди Жуніора Мораєса з його колишніми партнерами по Динамо.

"Це футбол, це життя. Так, ми його морально підтримуємо. Але він сильна людина, впевнена в собі та своїх рішеннях. За його реакцією та його діями помітно, що він з честю проходить цю ситуацію. Але, звичайно, з моральної точки зору десь це важко.

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Гравці Динамо перед матчем не потиснули йому руку? Але після матчу всі потиснули йому руку. Це все більше надумані речі, на камеру, щоб показати якесь своє "фе". Коли камери прибрали – ситуація змінилася. Він у чудових відносинах з усіма футболістами Динамо, підтримує стосунки", – сказав Палкін журналістам у понеділок перед нагородженням Шахтаря чемпіонськими медалями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що всі гравці Динамо не потисли руку Мораєсу перед матчем на Суперкубок України. Натомість бразилець потиснув руки киянам після гри, проігнорувавши одного гравця.

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Джерело: Футбол 24
Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Сергій Палкін Шахтар - Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар
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