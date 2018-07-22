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Мораєс vs Динамо, версія 2.0: бразилець потиснув руки киянам після гри, проігнорувавши одного гравця

13:33 4580 Читать на русском
Мораєс vs Динамо, версія 2.0: бразилець потиснув руки киянам після гри, проігнорувавши одного гравця
Мораєс у матчі проти Динамо / фото ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс став героєм скандального епізоду під час матчу проти Динамо за Суперкубок України. Але не все так однозначно.

Гравці Динамо, за яке Мораєс виступав три роки, а потім перебрався в Шахтар, вирішили не тиснути руку бразильцеві. Капітан київської команди Віктор Циганков вже після матчу заявив, що ігнорування екс-одноклубника – це рішення всієї команди.

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Однак, схоже, "акція" гравців Динамо щодо Мораєса була одноразовою, адже по завершенні гри кияни вже не були такими категоричними. Вербіч, якому спочатку трохи помилково дісталась слава головного патріота "біло-синіх", не лише потиснув руку бразильцеві, але й тепло його обійняв. Шепелєв, Бурда, Рудько та Хацкевич також подали руку Мораєсу.

А ось Бесєдіна, який під час гри щось дуже агресивно кричав у бік Мораєса, форвард Шахтаря проігнорував.

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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