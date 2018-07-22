Буяльський: Всі гравці Динамо не потисли руку Мораєсу

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився враженнями після матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (1:0).

"Сьогодні ми діяли так, як просив нас тренерський штаб: від оборони, розраховуючи на контратаки. У підсумку, у другому таймі ми створили більше моментів, ніж суперник.

М'ячем володів Шахтар, цього ніхто не заперечує. Ну а ми робили те, що нас просив тренерський штаб – прагнули якомога швидше переходити від оборони до атаки. Вважаю, виходило це у нас непогано. Особливо – у другому таймі.

Шахтар – Динамо: Вербіч не потис руку Мораєсу

Мораєс? Якщо людина виходить на поле з капітанською пов'язкою і цілує емблему Динамо, то не зовсім коректно з його боку переходити в табір основного суперника.

Якщо ви не помітили, то вся наша команда не потиснула руку Мораесу", – цитує Буяльського офіційний сайт клубу.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу