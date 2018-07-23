Шахтар отримав медалі та кубок чемпіонів України сезону 2017-2018 років

Футболісти, тренери та персонал "гірників" отримали золоті медалі та кубок чемпіонів України за перемогу в УПЛ сезону 2017/18.

Церемонія нагородження відубулась в Будинку футболу. Нагороджували та вручали кубок чемпіонів України "гірникам" президент Федерації футболу України Андрій Павелко та віце-президент Української Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський.

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"Ми заслужили отримати цей трофей. Це був успішний рік, ми виграли абсолютно все в середині країни.

Ми присвячуємо цю перемогу, перш за все, нашому президенту, який з усім ентузіазмом та любов'ю підтримує команду. Цей результат був досягнутий у складних умовах, далеко від дому, і тому він ще приємніший", – зазначив головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Він також зазначив, що "найважливіше чемпіонство – наступне", тому клуб зробить все, щоб команда приймала участь в аналогічній церемонії і по завершенні сезону 2018-2019 років.

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Нагадаємо, що минулий сезон Шахтар виграв чемпіонат України, набравши 75 очок, що на два більше, ніж у київського Динамо, яке фінішувало другим.