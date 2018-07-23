Палкин прокомментировал конфликт Мораеса с игроками Динамо

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал ситуацию касательно отношений нападающего Жуниора Мораеса с его бывшими партнерами по Динамо.

"Это футбол, это жизнь. Да, мы его морально поддерживаем. Но он сильный человек, уверенный в себе и своих решениях. По его реакции и действиях заметно, что он с честью проходит через эту ситуацию. Но, конечно, с моральной точки зрения где-то это трудно.

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Игроки Динамо перед матчем не пожали ему руку? Но после матча все пожали ему руку. Это все больше надуманные вещи на камеру, чтобы показать какое-то свое "фе". Когда камеры убрали – ситуация изменилась. Он в прекрасных отношениях со всеми футболистами Динамо, поддерживает отношения", – сказал Палкин журналистам в понедельник перед награждением Шахтера чемпионскими медалями.

Напомним, ранее стало известно, что все игроки Динамо не пожали руку Мораесу перед матчем на Суперкубок Украины. Зато бразилец пожал руки киевлянам после игры, проигнорировав одного игрока.

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