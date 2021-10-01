Подвійне протистояння Манчестера та Ліверпуля, битва за єврокубкове майбутнє в Німеччині, принциповий двобій Атлетіко та Барселони, а також поєдинок Аталанти та Мілана в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Манчестер Юнайтед – Евертон

2 жовтня, 14:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Олд Траффорд зустрінуться несподівані сусіди турнірної таблиці АПЛ. Старт обох колективів у новому сезоні наразі виглядає суперечливим. МЮ після потужного літнього підсилення вже двічі втратив очки в чемпіонаті. Більше того, теж саме ледь не трапилося у Вулверхемптоні та Лондоні проти Вест Хема. Команда, до якої в рамках одного трансферного вікна приєдналися Варан, Санчо та Роналду, не може покладатися лише на голий фарт. Натомість ігрові проблеми кидають щораз сильнішу тінь на Уле Гуннара Сульшера.

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Евертон ще не став командою Рафи Бенітеса повністю. Проте, в окремі моменти спраглий до феєрії на полі глядач уже починає тягтися до пульта, щоб перемкнути канал. "Іриски" з для когось нудним футболом взяли непоганий темп. Фактично мерсисайдці провалилися лише двічі – проти Астон Вілли в чемпіонаті (0:3) та з КПР у Кубку ліги (поразка в серії пенальті). Та протистояння з Юнайтед стане щойно першим серйозним випробуванням для хлопців Бенітеса. І емоційна перемога "червоних дияволів" у Лізі чемпіонів над Вільяреалом поганий знак для Евертона.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Вольфсбург – Борусія М

2 жовтня, 16:30. Вольфсбург, Фольксваген-арена

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 2 Eurasia, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Борусія з Менхенгладбаха намагатиметься підтвердити єврокубкові амбіції. Після невдалого початку сезону "жеребці" несподівано мінімально здолали Борусію Д минулої суботи. Гол Закарії у ворота "джмелів" може стати доленосним. Підопічні Аді Хюттера прагнуть започаткувати серію позитивних результатів, які дозволять повернутися у список претендентів на медалі. Вольфсбург виглядає хорошою мішенню. По-перше, "вовки" після чотирьох стартових перемог загальмували й взяли всього 1 очко в останніх двох турах. По-друге, команда Марка ван Боммеля грає ще й у Лізі чемпіонів, а довгою лавою запасних похвалитися не може. Це зрівнює шанси команд і робить результативну нічию найімовірнішим результатом протистояння.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Атлетіко – Барселона

2 жовтня, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Рональд Куман опинився за крок від звільнення з Барселони. "Блаугранас" опинилися в ігровій ямі, з якої вже майже не видно горизонт. Дивне міжсезоння каталонців з втратою Мессі, безкоштовними трансферами та невдалою спробою змінити тренера заклало фундамент для такого стану справ. Барса вже тричі втратила очки в чемпіонаті, а також двічі зганьбилася в Лізі чемпіонів, зазнавши розгромних поразок від Баварії та Бенфіки. Поразка від Атлетіко коштуватиме Куману посади.

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Звісно, "матрацники" поки теж далекі від оптимальних кондицій. Мадридці несподівано програли Алавесу (0:1) в попередньому турі, але хоча б взяли 4 очки в стартових двох турах ЛЧ. Команда Дієго Сімеоне справді небагато забиває. Однак, його підопічні й пропускають мало. Для успіху в двобої з безідейною Барселоною і такого підходу може вистачити. Вершиною ж іронії стане мінімальна перемога "матрацників" із голом Суареса чи Грізманна – дуету списаних за останній рік виконавців на Камп Ноу.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Ліверпуль – Манчестер Сіті

3 жовтня, 18:30. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Манчестер Сіті продовжить серію матчів із прямими конкурентами за чемпіонство. Після вдалого рандеву з Челсі "містяни" поїдуть за перемогою на Енфілд. Між двома дуелями в АПЛ колектив Хосепа Гвардіоли встиг програти ПСЖ у групі Ліги чемпіонів. Фактично матч був рівним, але парижани краще впоралися зі створеними нагодами. Та ще й Ліонель Мессі вперше забив – явно не вечір Ман Сіті. Однак, поєдинок із Ліверпулем стане зовсім іншою історією.

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"Червоні" повернулися на свій рівень після провального сезону 2020/21. Тепер підопічні Юргена Клоппа не тільки готові знову боротися за найвищі призи, а й прагнуть помститися "містянам" за зимове фіаско. Тоді Манчестер Сіті знищив ослаблений травмами Ліверпуль (4:1), який грав із парою центрбеків Фабінью-Хендерсон. Але тепер штаб мерсисайдців має в розпорядженні ван Дейка, Матіпа, Гомеса, підтягується Конате. З ланкою атаки теж все гаразд. Салах, Мане, Фірміно, Жота та навіть молодий Джонс забивають і роздають передачі, тож обороні Сіті доведеться неабияк попотіти.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Аталанта – Мілан

3 жовтня, 21:45. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Серія А підготувала чергове протистояння претендентів на медалі. За останній тиждень Аталанта встигла з'їздити в гості до Інтера (2:2) та здобула першу перемогу в групі ЛЧ (хлопці Джан П'єро Гасперіні мінімально здолали Янг Бойз). "Богиня" поступово підходить до найкращої форми, Маліновський та інші провідні гравці в хорошому тонусі, тож будь-якому супернику бергамасків буде нелегко. Особливо їхнім сусідам з Мілана.

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"Россонері" вперше за тривалий час грають на два фронти з однаковим рівнем відповідальності. Виходить наразі так собі. Якщо в чемпіонаті Мілан іде фактично без втрат – 5 перемог і нічия з Ювентусом, то з Лігою чемпіонів ситуація складніша. Команда Стефано Піолі розпочала з двох, хоч і прикрих, але поразок у перестрілках із Ліверпулем і мадридським Атлетіко. У попередньому чемпіонаті Аталанта і Мілан обмінялися виїзними перемогами. Та цього разу фаворитом протистояння в Бергамо виглядають господарі.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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