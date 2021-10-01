Ранок п’ятниці Ігоря Харатіна – святковий, однак вже з думками про наступні поєдинки. Вчора його Легія сенсаційно перемогла Лестер, та вже сьогодні слід готуватися до битви з гданською Лехією, що відбудеться у неділю.

Півзахисник збірної України переїхав до Варшави рівно місяць тому, однак вже є основним футболістом своєї нової команди і навіть встиг відзначитися голом. Про адаптацію у Польщі, розмови з головним тренером та нові функції на полі він розповів для Футбол 24.

– Звісно, це був важливий матч для нас, – каже Ігор. – Коли ти перемагаєш, то отримуєш натхнення і сили (Усміхається). Хотілося б побільше таких поєдинків. Думаю, ми заслужили на цю перемогу.

– Після двох турів Легія очолює групу з такими потужними командами, як Лестер та Наполі. Як у клубі сприймають такий проміжний підсумок?

– Всі трохи здивовані – ніхто на це не розраховував, якщо відверто. Однак шанси на успіх є завжди. Важливо зберігати цей темп, працювати надалі. Тоді вже подивимося, що буде після 6 туру.

– Вчора Легії протистояв потужний Лестер. У теорії – англійці фаворити. Проте на полі все виявилося інакше.

– Це сильна команда, у якій виступають індивідуально якісні виконавці. Проте наша спільна праця дала результат. Кожен з хлопців віддав усі сили на полі. У такому разі в тебе залишається шанс перемогти будь-якого суперника.

– Важливий фактор, що посприяв перемозі – фанатський перфоменс. Підтримка у Легії особлива?

– Атмосфера вчора була просто неймовірна. Фанати тут просто скажені. Коли я грав за Ференцварош, нас також прекрасно підтримували в Будапешті. І тут теж мені пощастило. Насправді просто отримую задоволення від цього. Хочеться відповідати фанатам перемогами, адже вони на це заслуговують.

– У новій команді ви провели 6 матчів. Процес адаптації завершено?

– Так, я цілком комфортно себе почуваю. Мені не знадобилося багато часу на адаптацію. Я всім задоволений.

– Екс-гравець Зорі Джоель Абу Ханна та колишній футболіст БАТЕ Філіп Младеновіч – ваші основні помічники?

– Я отримую підтримку абсолютно від усіх хлопців. Спілкуюся з багатьма, мовний бар’єр практично відсутній. Кожен знає або російську, або англійську – це суттєво спрощує адаптацію.

– Побут у Варшаві облаштували?

– Буквально кілька днів тому винайняв квартиру – якраз перед грою з Лестером. До того мешкав у готелі. Все через відсутність часу. Практично на кожен третій день новий матч. Нарешті ми знайшли помешкання. Нам з дружиною дуже подобається у Варшаві. Чи впізнають на вулицях? Трапляється, що люди інколи підходять, фотографуються.

– Артем Шабанов, який у минулому сезоні грав за Легію, розповідав, що наставник команди Чеслав Міхнєвіч полюбляє багато спілкуватися з підопічними.

– Так, це правда. По-перше, тренер спілкується російською – це спрощує комунікацію. Зрештою, я розумію і польську. Мабуть, відсотків на 60-70. Спілкування наставника з гравцями – це така певна особливість. Він любить розмовляти, знаходити контакт. Міхнєвіч завжди у гарному настрої – це мені дуже подобається.

– Поки свій єдиний гол – Ракуву – ви забили після потужного удару. Ваші нинішні обов’язки на полі суттєво відрізняються від того, що ви мали робити у Ференцвароші?

– Справді, є таке. Це не зовсім ті функції, які я виконував у Ференцвароші. Традиційно Легія грає з п’ятьма захисниками. В Угорщині ми стабільно діяли з чотирма оборонцями. Утім я закриваю свою звичну позицію – мені затишно і залишається лише прогресувати.

– Як вам рівень Екстракляси?

– Відверто кажучи, мене приємно здивувала місцева ліга. Тут жорсткий футбол на високих швидкостях. Якось навіть читав статтю – польський чемпіонат посідає друге місце за інтенсивністю у Європі. І це відчувається. Плюс зараз такий рівень команд, що кожен суперник може перемогти іншого. Так, ми втратили свої очки, загубили трохи на старті. Тепер залишається наздоганяти і набирати хід.

– Незабаром на вас чекає поїздка у збірну. Попередній виклик видався неоднозначним через процес зміни клубу. Зараз матимете змогу повністю зосередитися на справах командних?

– У національну команду завжди їду з позитивними думками. Щоправда, попереду на Легію чекає ще один поєдинок у чемпіонаті. А потім повністю сконцентруюся на матчах з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною.

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