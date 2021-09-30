Український півзахисник продовжує отримувати визнання за свою гру на старті сезону.

Статистичний портал WhoScored включив Руслана Маліновського в символічну команду Серії А за підсумками вересня. Хавбек Аталанти отримав оцінку 7.69 – третю найвищу після Осімхена та Інсіньє. Руслан став єдиним представником бергамасків у символічній збірній.

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В команді місяця домінує Наполі, який делегував одразу 6-х футболістів. Це Оспіна, Руй, Кулібалі, Руїс, Інсіньє та Осімхен. По одному гравцю представляють також Ювентус (К'єза), Торіно (Бремер), Мілан (Калулу) та Інтер (Барелла).

Нагадаємо, Олександр Петраков не викликав 28-річного Маліновського в збірну України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022. Це рішення в.о. головного тренера "синьо-жовтих" викликало значний резонанс, але від цього прізвище Руслана в списку гравців не з'явилося.

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