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Мегреміч покине Карпати в кінці сезону, – ЗМІ

23 травня 16:56 836 Читать на русском
Мегреміч покине Карпати в кінці сезону, – ЗМІ
Аді Мегреміч (ліворуч) / ФК Карпати

Оборонець львівських Карпат Аді Мегреміч, вочевидь, змінить клубну прописку влітку.

Боснійський центрбек покине "левів" після закінчення сезону, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією видання, Мегреміч відмовився продовжувати контракт із Карпатами й шукатиме новий клуб у літнє трансферне вікно. Захисник і керівництво львів'ян не порозумілися щодо умов нової угоди. Раніше Карпати перевели Мегреміча у дубль через фінансові розбіжності.

Аді Мегреміч став гравцем Карпат минулого літа. У нинішньому сезоні в його активі 24 матчі в усіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.

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Трансфери Карпати Карпати Трансфери чемпіонату України Аді Мегреміч Аді Мегреміч
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