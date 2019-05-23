Мегреміч покине Карпати в кінці сезону, – ЗМІ

Оборонець львівських Карпат Аді Мегреміч, вочевидь, змінить клубну прописку влітку.

Боснійський центрбек покине "левів" після закінчення сезону, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією видання, Мегреміч відмовився продовжувати контракт із Карпатами й шукатиме новий клуб у літнє трансферне вікно. Захисник і керівництво львів'ян не порозумілися щодо умов нової угоди. Раніше Карпати перевели Мегреміча у дубль через фінансові розбіжності.

Аді Мегреміч став гравцем Карпат минулого літа. У нинішньому сезоні в його активі 24 матчі в усіх турнірах, у яких він забив 1 м'яч.