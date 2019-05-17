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Фабрі: Карпатам необхідно навчитися справлятися без Шведа

17 травня 10:58 272 Читать на русском
Фабрі: Карпатам необхідно навчитися справлятися без Шведа
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес розповів, як втрата Мар'яна Шведа вплине на гру команди.

"У нас з'явилася можливість провести тренування на стадіоні Україна. Наприкінці тижня у нас тут відбудеться матч, тому думаю, що футболістам не завадить, якщо вони випробують поле, на якому гратимуть.

Селтік презентував Шведа

Зараз ми готуємо команду до гри без Шведа. Нам необхідно навчитися справлятися без нього і довіряти тим людям, які є у складі. Думаю, що в команді є хороші гравці, які в попередньому матчі показали себе", – цитує Фабрі Гонсалес офіційний сайт Карпат.

Швед провів перше тренування у Селтіку

Нагадаємо, Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго, де вже розпочав роботу з новою командою.

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Карпати Карпати Українці за кордоном Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес
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