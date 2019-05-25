Олимпик спас выездную ничью с Карпатами в матче с шестью голами

Карпаты в рамках 31-го тура УПЛ не смогли удержать победу над Олимпиком.

Олимпик начал с места в карьер, открыв счёт уже на 2-й минуте встречи. Получилось очень красиво: Матар сместился с фланга к углу штрафной и оттуда закрутил мяч точно в дальнюю девятку – 0:1! Удвоить преимущество донеччан мог Тейшейра, удар которого на 4-й минуте заблокировал Ковтун; на 11-й же Максим после подачи из глубины мог отличиться с нескольких метров, однако не хватило силы и точности. Между этими моментами у Карпат можно было вспомнить разве что навес на Гуцуляка на 6-й минуте, когда Алексей головой пробил куда-то в сторону от ворот.

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Впрочем, "львы" довольно быстро отошли от стартового провала, уже на 12-й минуте получив шанс сравнять счёт: Ди Франко собрал на себе нескольких игроков и отдал на Гуцуляка, а тот сместился в штрафную и выстрелил метров с 12-ти – Крынский парировал. После этого Ковтун замкнул подачу с углового неточным ударом головой, а на 15-й львовяне таки добились своего: Мякушко прошёл по левому флангу к краю штрафной и прострелил, Гришко выбил передачу прямо на Онглу, а тот сразу же пробил в дальний нижний угол – 1:1!

После этого игра Олимпика притихла. Создать что-то интереснее, чем неточный удар Клименчука в падении через себя, не удавалось до 43-й минуты, когда привёз Мегремич. Сначала он подарил мяч Политыло, который запустил в проход по флангу Тейшейру, а затем дважды дал себя качнуть в штрафной – Максим спокойно исполнил подачу на Вантуха, однако тот пробил выше ворот. У Карпат шансов вырваться вперёд было больше: дважды замыкал навесы с корнеров Ковтун, на 26-й мощный удар Понде с правого края штрафной отбил Крынский, а на 38-й Гуцуляк головой замкнул навес Мякушко ударом под правую штангу – мяч прошел в сантиметрах от нее.

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Старт второго тайма начался очень ярко. Уже на 47-й минуте Карпаты могли забить после удара Гуцуляка с линии штрафной в правый нижний угол, однако Крынский поймал мяч. На 49-й и 50-й Ди Франко и Тейшейра обменялись неточными выстрелами с дистанции, а вот на 51-й Онгла оформил промах сезона. Момент оказался курьёзним: Гуцуляк прошел по правому флангу и прострелил, а Гай при попытке перехватить мяч отправил его в дальнюю штангу собственных ворот – от неё он отскочил на Онглу, который с нескольких метров умудрился пробить выше уже пустых ворот! Этот эпизод несколько успокоил игру; команды провели несколько неточных выстрелов и передач, однако конструктива на поле было мало. По сути, можно вспомнить разве что подачу Понде, которую на 70-й минуте замкнул Гуцуляк – точно в руки Крынского.

Казалось, что Олимпику удастся удержать ничью. Донеччане практически не атаковали и трудно преодолевали агрессивный львовский прессинг, однако "зелёно-белым" катастрофически не хватало нестандартных действий. На 75-й минуте Мякушко решился на что-то более интересное, чем очередной перевод атаки на фланг – и это принесло успех! Сергей прорвался по центру (Гришко просто сопровождал его) и завершил проход мощным ударом метров с 24-х в левый нижний угол – 2:1. И сразу же в ворота гостей прилетел третий гол: Вантух в борьбе с Онглой высоко поднял руку, в неё попал мяч, Труханов назначил пенальти, а Мякушко его реализовал – 3:1.

Фабри: Карпатам необходимо научиться справляться без Шведа

Донеччане не сдались. На 82-й минуте Матар поборолся и заработал штрафной недалеко от ворот Кучинского, а Алексей Гай хитрым ударом низом пробил под стенкой в ​​противоход Кучинскому – 3:2. На 86-й, однако, всё могло завершиться голом Карпат после выхода Мякушка и Понде 2-в-1, но Кристиан после передачи последнего в решающий момент упал перед мячом. Тейшейра через минуту ответил на это собственным прорывом на ворота Кучинского, однако переиграть кипера не смог. Тем не менее, на 89-й львовяне были наказаны за расточительность: Дийе получил пас на левый угол штрафной, прицелился и выстрелил точно под дальнюю штангу – 3:3! С этим счётом матч и завершился.

Таким образом, Карпаты остались на десятой позиции с 30 зачётными баллами в активе. Олимпик идет на девятой, имея на три очка больше. Переходные матчи за выживание в УПЛ для львовян становятся всё ближе.

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