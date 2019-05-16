Олімпік сподівається зіграти у фіналі Кубка України-2019/20 на Донбас Арені

Донецький Олімпік висловив свої сподівання наступного року вийти у фінал Кубка України та зіграти проти Шахтаря на Донбас Арені.

"15 травня Шахтар у фіналі Кубка України обіграв петровський Інгулець і завоював свій 13-й Кубок країни!

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

У фінальному матчі "гірники" розгромили суперника з рахунком 4:0, та в черговий раз підтвердили своє багаторічне домінування в українському футболі.

Успішні виступи Шахтаря в Україні та Європі – результат колосальної праці величезної кількості людей. І, звичайно ж, вони були б не можливі без відданих уболівальників на помаранчево-чорних трибунах. Олімпік бажає переможцям Кубка і в майбутньому втримувати ту планку професіоналізму, яка є прикладом для багатьох клубів по всьому світу!

З перемогою, донеччани!!!

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А в майбутньому році у фіналі Кубка України сподіваємося побачити справжнє донецьке дербі між Шахтарем і Олімпіком на чудовій Донбас Арені!", – йдеться у заяві на офіційному сайті Олімпіка.