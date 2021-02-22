Програму 15-го туру УПЛ закриває поєдинок у Києві між Олімпіком та СК Дніпро-1. За планом, матч повинен був відкривати тур, однак через складні погодні умови його перенесли з п'ятниці на понеділок. Гру проведуть на стадіоні імені В. В. Лобановського лише через добу після матчу Динамо з Десною – тиждень тому столичні агрономи довели здатність відновлювати втомлений газон за такий короткий проміжок часу, але настільки інтенсивна експлуатація взимку може вилитись у проблеми для травички протягом сезону. Втім, це вже клопіт працівників стадіону, а донеччанам з дніпровцями зараз важливо набирати якомога більше очок.

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Олімпік у попередньому турі програв Динамо, намагаючись на засніженому полі зіграти у контроль м'яча й навіть забивши крутий гол зусиллями новачка Нкенга. Втім кияни у простішому стилі забили тричі – а Нкенг у підсумку ще й вилучення отримав. Колос, Олександрія та Ворскла скористалися осічкою конкурента на п'яте місце, відірвавшись на п'ять очок, тож у матчі проти СК Дніпро-1 нічия не влаштує підопічних Ігоря Климовського. Навіть якщо завдання на вихід у Лігу Європи перед командою не стоїть, відмовлятись від шансу поборотись за кваліфікацію було б абсурдно.

СК Дніпро-1 тиждень тому обірвав шестиматчеву програшну серію в УПЛ, перегравши Інгулець на власному полі. Завдяки цій звитязі колектив Ігора Йовічевіча відштовхнувся від дна турнірної таблиці, однак подих Першої ліги за спиною все ще відчувається. Відрив від останньої позиції становить всього одне очко, хоча виліт "жовто-чорних" здається найменш вірогідним – за зиму команда посилилась хорошими новачками (два бразильських ерзац-Коноплянки та хорватський форвард Чуже), а за очікуваними очками СК Дніпро-1 взагалі мав би йти шостим.

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Зрештою, у матчі з Інгульцем дніпровці продемонстрували непоганий футбол – проблеми в ньому теж були, але для набору очок з Олімпіком і цього рівня може бути достатньо. Принаймні, таке враження склалося після першого зимового туру.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кичак, Цимбалюк

Дискваліфіковані: Нкенг, Лебеденко (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – СК Дніпро-1

Олімпік: Чекотун – Пасіч, Драмме, Снурніцин, Романовський – Бабенко – Альваренга, Завійський, Політило, Теллес – Каргбо

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Логінов, Дуглас, Дубінчак – Піхальонок, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози до матчу таких команд, опираючись лишень на досвід одного туру. При цьому Олімпік ще й на снігу грав, в той час як СК Дніпро-1 дісталося класне поле Дніпро Арени. Втім, інших варіантів зараз немає.

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Донеччани проти Динамо демонстрували бажання контролювати м'яч і непогано тримали його, але зазнали фіаско лишень через нижчий темп та програш дрібних епізодів. У матчі з грандом на снігу подібна тактика Ігоря Климовського виглядала суперечливо, але на нормальному газоні й проти середняка його футбол міг би принести результат. СК Дніпро-1 з Інгульцем працював у схожому руслі, тільки проти слабшого колективу.

Обидва колективи можуть сподіватись на перемогу в особистій зустрічі, однак Олімпік втратив одразу двох лідерів (провідний форвард та основний фулбек дискваліфіковані), а СК Дніпро-1 ще сирий – навіть з Інгульцем "жовто-чорні" втрачали ініціативу. Саме тому найбільш вірогідним результатом у матчі здається нічия.

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