"З першого дня зборів ми помітили серйозне та рішуче ставлення самих футболістів. Вони об’єдналися у прагненні виправити ситуацію. Ми можем це зробити. Підстави так вважати дає ставлення з першого дня, характер та якість тренувань.

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Звичайно, що легко не буде, адже усі команди мають свої плани, й іноді психологічний аспект буде важливішим за тактичний. Дуже велике значення має і перший матч з Інгульцем, і кожний наступний, де треба набирати очки.

Можу сказати, що ми є готовими до чемпіонату, що команда отримує впевненість і демонструє зрілість у матчах. А найголовніше, що всі здорові, і всі можуть допомогти у будь-який момент. Хочу, щоб всі відчували себе важливими, і розуміли, що можуть своїми характеристиками допомогти у кожному матчі.

Хочеться, щоб всі думали про команду, а потім вже про себе особисто. І це той посил, який я дав команді – щоб до 15 травня усі думали про команду, а індивідуальні висновки робили вже після закінчення чемпіонату", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

До слова, дніпряни поновлять сезон матчем проти Інгульця, який запланований на 14 лютого, початок о 17:00.

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