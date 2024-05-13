Жиру зізнався в тому, про що італійські ЗМІ почали писати ще наприкінці квітня. Француз покине Мілан після закінчення цього сезону заради продовження кар'єри в МЛС.

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"Я прийшов до вас сюди, щоб повідомити про те, що дві гри за Мілан, що залишилися, стануть для мене останніми в цій футболці. Я продовжу кар'єру в МЛС. Я дуже пишаюся тим, чого мені вдалося досягти у складі Мілана за ці три сезони.

Зараз настав правильний час, щоб оголосити про своє рішення. Вибачте, я зараз трохи емоційний. Моя історія в Мілані завершиться цього року, але я назавжди збережу Мілан у своєму серці", – заявив Жиру в ефірі клубного телеканалу "россонері".

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомив про те, що Олів'є домовився про продовження кар'єри в ФК Лос-Анджелес.

Жиру захищає кольори Мілана з 2021 року. У складі цієї команди він ставав чемпіоном Італії у 2022 році. Він також вигравав ЧС-2018 у складі збірної Франції.

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