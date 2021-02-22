Программу 15-го тура УПЛ закрывает поединок в Киеве между Олимпиком и СК Днепро-1. По плану, матч должен был открывать тур, однако из-за сложных погодных условий его перенесли с пятницы на понедельник. Игру проведут на стадионе имени В. Лобановского всего через сутки после матча Динамо с Десной – неделю назад столичные агрономы доказали способность восстановить уставший газон за такой короткий промежуток времени, но настолько интенсивная эксплуатация зимой может вылиться в проблемы для травки в течение сезона. Впрочем, это уже забота работников стадиона, а дончанам с днепровцами сейчас важно набирать как можно больше очков.

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Олимпик в предыдущем туре проиграл Динамо, пытаясь на заснеженном поле сыграть в контроль мяча и даже забив крутой гол усилиями новичка Нкенга. Впрочем киевляне в более простом стиле забили трижды – а Нкенг в итоге еще и удаление получил. Колос, Александрия и Ворскла воспользовались осечкой конкурента на пятое место, оторвавшись на пять очков, поэтому в матче против СК Днепр-1 подопечных Игоря Климовского ничья не устроит. Даже если задача на выход в Лигу Европы перед командой не стоит, отказываться от шанса побороться за квалификацию было бы абсурдно.

СК Днепр-1 неделю назад оборвал шестиматчевую проигрышную серию в УПЛ, переиграв Ингулец на своем поле. Благодаря этой победе коллектив Йовичевича оттолкнулся от дна турнирной таблицы, однако дыхание Первой лиги за спиной все еще ощущается. Отрыв от последней позиции составляет всего одно очко, хотя вылет "желто-черных" кажется наименее вероятным – за зиму команда усилилась хорошими новичками (два бразильских эрзац-Коноплянки и хорватский форвард Чуже), а по ожидаемым очками СК Днепр-1 вообще должен идти шестым.

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В конце концов, в матче с Ингульцом днепровцы продемонстрировали неплохой футбол – проблемы в нем тоже были, но для набора очков с Олимпиком и этого уровня может быть достаточно. По крайней мере, такое впечатление сложилось после первого зимнего тура.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кичак, Цимбалюк

Дисквалифицированы: Нкенг, Лебеденко (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – СК Днепр-1

Олимпик: Чекотун – Пасич, Драмме, Снурницын, Романовский – Бабенко – Альваренга, Завийский, Политыло, Теллес – Каргбо

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак – Пихалёнок, Игнатенко – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать какие-то прогнозы к матчу таких команд, опирающиеся только на опыт одного тура. При этом Олимпик еще и на снегу играл, в то время как СК Днепр-1 досталось классное поле Днепр Арены. Впрочем, других вариантов сейчас нет.

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Дончане против Динамо демонстрировали желание контролировать мяч и неплохо держали его, но потерпели фиаско только из-за более низкого темпа и проигрышей в мелких эпизодах. В матче с грандом на снегу подобная тактика Игоря Климовского выглядела противоречиво, но на нормальном газоне и против середняка его футбол мог бы принести результат. СК Днепр-1 с Ингульцом работал в таком же ключе, только против слабого коллектива.

Оба коллектива могут надеяться на победу в личной встрече, однако Олимпик потерял сразу двух лидеров (ведущий форвард и основной фулбек дисквалифицированы), а СК Днепр-1 еще сырой – даже с Ингульцом "желто-черные" теряли инициативу. Именно поэтому наиболее вероятным результатом в матче кажется ничья.

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