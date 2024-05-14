УЄФА пригадав вихід Дніпра у фінал Ліги Європи, опублікувавши історичний гол Селезньова у ворота Наполі
11:44 - Читать на русском
Дев'ять років тому команда Мирона Маркевича опинилась за крок від перемоги у другому за силою єврокубку.
14 травня 2015 року Дніпро у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи переміг Наполі 1:0 завдяки голу Євгена Селезньова. Нападник відзначився на 58-й хвилині після передачі Євгена Коноплянки.
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Зважаючи на нічию (1:1) у першому поєдинку, підопічні Мирона Маркевича вийшли у фінал турніру, де у епічному протистоянні поступились Севільї (2:3).
Прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій на своїй сторінці у Твіттер пригадала вирішальний і єдиний гол Селезньова, нагадавши всім про історичний для Дніпра і України матч.
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