Дев'ять років тому команда Мирона Маркевича опинилась за крок від перемоги у другому за силою єврокубку.

14 травня 2015 року Дніпро у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи переміг Наполі 1:0 завдяки голу Євгена Селезньова. Нападник відзначився на 58-й хвилині після передачі Євгена Коноплянки.

УЄФА привітав Динамо з 97-річчям, пригадавши епічний розгром Барселони у Лізі чемпіонів

Зважаючи на нічию (1:1) у першому поєдинку, підопічні Мирона Маркевича вийшли у фінал турніру, де у епічному протистоянні поступились Севільї (2:3).

Прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій на своїй сторінці у Твіттер пригадала вирішальний і єдиний гол Селезньова, нагадавши всім про історичний для Дніпра і України матч.

Дніпро, який ми втратили