Матчі єврокубків в Україні і далі транслюватиме MEGOGO, повідомляє ТаТоТаке.

Україна офіційно отримала трансляторів Євро-2024

Зазначається, що компанія сьогодні підписала контракт щодо одноосібних прав на трансляцію єврокубкових матчів в Україні. Йдеться про Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій. Контракт розрахований на 3 роки.

Додамо, що MEGOGO транслював поєдинки УПЛ, але тепер матчі чемпіонату України можна дивитись на УПЛ ТБ (транслюють на Setanta Sports, Київстар ТБ, VodafoneTV тощо), тоді як MEGOGO показує єврокубкові матчі, а також топові європейські чемпіонати (Ла Ліга, Серія А, Ліга 1, АПЛ та Бундесліга).

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