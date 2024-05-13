Як стало відомо "Футбол 24", головний кандидат на посаду наставника Полісся – Даріо Друді. А у його штаб можуть увійти тренер юнаків СК Дніпро-1 Імад Ашур та Сергій Шищенко.

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Раніше Полісся розглядало Руслана Ротаня, Юрія Максимова і Романа Григорчука, але жодна кандидатура не отримала остаточного схвалення.

Нагадаємо, Сергій Шищенко виконує обов'язки головного тренера Полісся з початку березня, коли подав у відставку Юрій Калітвінцев. Після перемоги над Кривбасом житомиряни розташувались на шостому місці з 46 очками.

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