Свіжоспечений новачок елітного дивізіону приєднався до когорти особливих клубів, які отримали недоторканість.

Міністерство молоді та спорту на своєму сайті опублікувало наказ про визнання ФК Карпати критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Маркевич передав босам Карпат список потенційних новачків – наставник "левів" визначився з долею останнього легіонера

Цікаво, що "зелено-білі" стали першим клубом ПФЛ, який отримав такий статус. Раніше команда вже гарантувала собі путівку в УПЛ на наступний сезон.

Нагадаємо, статус "критично важливого" дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі наявності обгрунтованої потреби кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

До слова, Карпати стали сьомим клубом у когорті критично важливих – раніше такими визнали Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Оболонь, Кривбас та Зорю, а також Українську асоціацію футболу та українську Прем'єр-лігу.

Карпати на останній хвилині вирвали перемогу в ФСК Маріуполь і обійшли Інгулець у боротьбі за золото Першої ліги