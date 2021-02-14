"Я не скажу, що ми сильно поступалися, враховуючи, що грали проти Динамо. Забили першими, могли забивати ще, але не вийшло. Незадоволений тим, що заробили дві червоні картки, що означає мінус два футболісти на наступну гру. Це мене дуже засмучує.

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Звичайно, хочеться грати на нормальному полі. Хлопці замерзають, їм некомфортно грати у футбол. Я б переніс цю гру на пізніший час. Або, в крайньому випадку, можна було зіграти ці матчі в Туреччині, де проводили збори всі наші команди. Але ситуація така, що довелося грати", – цитує Климовського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру Динамо, поступаючись донецькому Олімпіку, змогло переломити хід гри і вирвати перемогу 3:1. Дублем відзначився Артем Бєсєдін, ще один гол на рахунку Віталія Буяльського.

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