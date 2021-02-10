"СК Дніпро-1 – жалюгідна пародія на Дніпро? Однозначно. Я не можу сприйняти цю команду. Дніпро, який був – це зі своєю історією, вболівальниками.

Федецький мав пропозицію відновити кар'єру в клубі УПЛ

Клубу вже практично немає, грають в аматорах, а фанати залишились їх підтримати. СК Дніпро-1 – це якась китайська підробка", – поділився Федецький у інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Артем виступав за Дніпро з 2012 по 2016 роки, а з найбільших досягнень у складі дніпрян – срібні медалі УПЛ та фінал Ліги Європи.

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