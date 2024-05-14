"Футбол 24" продовжує розповідати про найцікавіші факти з життя українських футбольних зірок у проекті "Український ген". На черзі – захисник Шахтаря і збірної України Юхим Конопля.

У новому епізоді ви дізнаєтеся про непросте дитинство Юхима Коноплі, як хлопцеві вдалося здолати усе та піти шляхом свого кумира, а ще – в якому чемпіонаті бачить Коноплю його дружина та, що за незавершена справа залишилася у захисника в Шахтарі. Детальніше про все це дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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