Олімпік – СК Дніпро-1: анонс матчу УПЛ

Олімпік в рамках 29-го туру УПЛ приймає СК Дніпро-1. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок мало що значить у турнірному плані для СК Дніпра-1, адже команда нижче восьмого місця опуститися не повинна – відрив становить шість залікових балів, і навряд чи "жовто-чорні" відпустять ситуацію. Втім, для команди Дмитра Михайленка зустріч проти Олімпіка важлива для відновлення віри в себе – "спортклубівці" програли два матчі поспіль (Ворсклі та Маріуполю), а до того вкрай нервово і зі скандалом здолали напівживий Львів. І все це сталося після напівлегальних спарингів на каратині та заяв тренерського штабу і футболістів про тактичні сюрпризи – навряд чи під ними дніпровці мали на увазі такі факапи.

Михайленко: У кожному турі є скандали – наш суддівський корпус перебуває у не найкращому стані

Балашов зізнався, як замовляв пиво замість чаю – вражаюча винахідливість

Олімпік відновлював сезон поєдинком проти СК Дніпра-1, зазнавши поразки з рахунком 1:3. Той матч став найкращим для "жовто-чорних" і найгіршим для "олімпійців" після рестарту – надалі донеччани лише набирали обертів. Підопічні Ігоря Климовського забили не один ефектний гол, постійно відкривали рахунок і загалом виглядали навіть цікавіше за ситі команди першої шістки. Щоправда, з набором очок все було складніше – з Маріуполем розписали результативну нічию, Львів впевнено переграли, але з втомленою Ворсклою відкатали 0:0. В будь-якому разі, сильно нервувати команда не буде – завдання виживання в УПЛ за Олімпік впевнено виконали Карпати, а на єврокубки шансів немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цимбалюк, Гошкодеря, Пасіч (Олімпік)

Дискваліфіковані: Зотько (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – СК Дніпро-1

Олімпік: Кичак – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Лебеденко – Кравченко – Тейшейра, Політило, Кравчук, Балашов – Шахаб

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Лопирьонок, Цуріков – Вакулко – Ді Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обидві команди демонструють дуже непоганий, хоча й нестабільний, футбол. Вони забивні, вони відкриті, їм нічого втрачати – словом, очікується цікавий поєдинок. Суперники рівні, тож можна поставити на бойову нічию.

Динамо – Шахтар: Зоря аплодує – принизлива поразка на очах Реброва, Коноплянка відповідає тролям і 3 позитиви Києва