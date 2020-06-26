Михайленко: У кожному турі є скандали – наш суддівський корпус перебуває у не найкращому стані

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поспілкувався із клубною прес-службою напередодні матчу 28-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"Маріуполь – наш найближчий переслідувач і клуб, який ставить собі за мету грати в плей-оф чемпіонату, тому гра буде важливою для обох команд. Проте, враховуючи той факт, що усі команди у другій шістці приблизно одного рівня, боротьба за найвищі місця у ній триватиме і після цієї гри.

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Ми бачимо, що у кожному турі є суддівські скандали – і великі, і маленькі, тому зараз наш суддівський корпус точно перебуває у ненайкращому стані. Багато результативних помилок і скарг на арбітраж, тому хочеться, аби судді не заважали грати у футбол, а були б більш справедливими і якомога швидше навели у себе лад, оскільки ситуація, насправді, не дуже хороша", – цитує Михайленка прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру між Ворсклою та СК Дніпро-1 стався черговий суддівський скандал. На 6-й хвилині поєдинку арбітр Денис Шурман зафіксував порушення правил з боку ворсклян, показав жовту картку Володимиру Чеснакову і призначив одинадцятиметровий на користь команди Михайленка. Вся полтавська команда побігла пресингувати рефері, а Юрій Максимов за надмірні емоції навіть побачив перед собою червону картку і був вилучений. Після того, як пристрасті вляглися, Шурман порадився з лайнсменом – і... скасував пенальті.

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