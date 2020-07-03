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Балашов зізнався, як замовляв пиво замість чаю – вражаюча винахідливість

3 липня 15:43 - Читать на русском
Балашов зізнався, як замовляв пиво замість чаю – вражаюча винахідливість
Денис Балашов / фото ФК Олімпік

Форвард Олімпіка Віталій Балашов розповів, як йому вдавалось пошити в дурні занадто прискіпливих журналістів.

"Міг сидіти 12 годин у кафе, курити кальян, але я ніколи не пив. Якби я пив, я б виглядав... За 8 проведених років в Чорноморці, я жодного разу не прийшов з підвищеним тиском, ніколи у мене не було зайвої ваги.

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Коли я замовляв собі компот або щось ще, наступного дня перевертали, що я пив не компот, а віскі. Якось раз після матчу я прийшов в цей же заклад і мені захотілося пива. Я попросив адміністратора принести мені чайник для заварювання, чашку і налити в чайник пива. Щоб взагалі нічого не було. Я пиво пив з чайника, наливав у чашку як чай", – поділився Балашов у програмі Трендець.

Зазначимо, Віталій провів 17 матчів у поточному сезоні у складі Олімпіка, записавши до свого активу 2 голи та 3 асисти.

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Віталій Віталій Балашов Олімпік Олімпік
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