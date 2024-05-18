"Футбол 24" готує матеріал про українця, який виступає за юнацьку команду Олімпіакоса.

У складі Олімпіакоса засвітився українець – Юрій Фербей. Він виступає на позиції форварда, хоча в Греції виходить на позиції атакувального хавбека. Фербей захищає кольори Олімпіакоса U-16, проте зацікавив команду U-19, яка тріумфувала у цьогорічній Юнацькій лізі УЄФА.

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Юрій перебрався до Греції під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. В Україні грав за столичні Динамо, Восход і Атлет. Вже найближчими днями чекайте інтерв'ю з Юрієм Фербеєм на "Футбол 24".

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