Олимпик – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

Олимпик в рамках 29-го тура УПЛ принимает СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поединок мало что значит в турнирном плане для СК Днепра-1, ведь команда ниже восьмого места опуститься не должна – отрыв составляет шесть зачётных баллов, и вряд ли "желто-чёрные" отпустят ситуацию. Впрочем, для команды Дмитрия Михайленко встреча против Олимпика важна в плане восстановления веры в себя – "спортклубовцы" проиграли два матча подряд (Ворскле и Мариуполю), а до того крайне нервно и со скандалом одолели полуживой Львов. И всё это происходит после весенних заявлений тренерского штаба и футболистов о тактических сюрпризах – вряд ли под ними днепровцы имели в виду такие факапы.

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Олимпик восстанавливал сезон поединком против СК Днепр-1, потерпев поражение со счетом 1:3. Тот матч стал лучшим для "желто-чёрных" и худшим для "олимпийцев" после рестарта – но дальше дончане только набирали обороты. Подопечные Игоря Климовского забили не один эффектный гол, постоянно открывали счёт и выглядели даже интереснее сытых команд из первой шестёрки. Правда, с набором очков всё обстоит сложнее – с Мариуполем расписали результативную ничью, Львов уверенно переиграли, но с усталой Ворсклой откатали 0:0. В любом случае, сильно нервничать команда не будет – задачу выживания в УПЛ за Олимпик уверенно выполнили Карпаты, а на еврокубки шансов нет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цимбалюк, Гошкодеря, Пасич (Олимпик)

Дисквалифицированы: Зотько (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – СК Днепр-1

Олимпик: Кичак – Ксёнз, Гришко, Снурницин, Лебеденко – Кравченко – Тейшейра, Политыло, Кравчук, Балашов – Шахаб

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Лопирёнок, Цуриков – Вакулко – Ди Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обе команды демонстрируют очень неплохой, хотя и нестабильный футбол. Они забивные, они открыты, им нечего терять – именно поэтому ожидается нескучный поединок. Соперники равны, так что можно поставить на боевую ничью.

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