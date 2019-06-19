"Олімпік – не просто слово, ми залишаємось в УПЛ", – Гельзін про отримання атестату на сезон 2019/20

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував рішення виконкому УАФ про зміни до регламенту атестації клубів.

"Ось нарешті і закінчилася довга епопея з видачею атестату нашій команді. На зло недоброзичливцям і на радість всім, для кого Олімпік – не просто порожнє слово, ми залишаємося в УПЛ. Це право футболісти заслужили своєю грою у важкій боротьбі на футбольному полі.

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За останній місяць нашому клубу довелося пережити найскладніший період в його історії. Нам довелося протистояти явищам, з якими ми ніколи раніше не стикалися: несправедливістю і цькуванням. І я радий заявити про те, що ми пройшли цей шлях з високо піднятою головою і вийшли переможцями в цій боротьбі.

Але це було б неможливо без підтримки справжніх друзів, які прийшли на допомогу в самий важливий момент. Від імені керівництва, персоналу та футболістів Олімпіка, ми хочемо подякувати кожному, хто не залишався осторонь, а дійсно вніс свій внесок в нашу спільну перемогу.

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Велике дякую всім 11 клубам УПЛ, які підтримали нас на загальних зборах, і тим самим продемонстрували верховенство спортивної складової в футболі над кабінетної мішурою.

І, звичайно, окрема подяка нашим дорогим вболівальникам. Футбол – гра, яка об'єднує мільйони людей по всьому світу. І ви це наочно продемонстрували. Ми разом з вами подолали всі труднощі і наша велика родина "олімпійців" стала ще згуртована і сильніша", – йдеться у заяві Гельзіна на офіційному сайті Олімпіка.

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