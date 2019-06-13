"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

Вони – за Олімпік, але не без конфузу / Фото із відкритих джерел

"Футбол 24" обговорює вчорашнє засідання клубів УПЛ і кілька ухвалених ними рішень із Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря та збірної України.

– Представники клубів УПЛ висловилися за те, щоб залишити Олімпік в елітному дивізіоні навіть попри дискваліфікацію команд U-19 та U-21. А як же регламент? Для декого – закони неписані?

– Важко щось говорити. Ми можемо зрозуміти позицію Олімпіка та УАФ. Олімпік – це клуб, який виїхав з Донецька і вже кілька років грає у Києві. До першої команди, яка не так давно грала у єврокубках, немає жодних питань. У них – доволі стабільне фінансування, тож я розумію Гельзіна, який не хоче губити місце у Прем’єр-лізі.

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Є інша сторона металі. Якщо Олімпіку дозволяють обійтися без власних команд U-19 та U-21, чому тоді інші клуби повинні витрачати на них гроші? Тому, як на мене, потрібно зняти дискваліфікацію з резервних команд Олімпіка. Але при цьому зробити їм жорстке "останнє китайське попередження": якщо хоча б раз повториться нечесна гра – відбудеться повна ліквідація команд із довічною забороною на професіональну кар'єру.

Наразі клуби підтримали Олімпік. Думаю, донеччан таки залишать в УПЛ. Справедливе це рішення, чи ні, – покаже час. Найголовніше – щоб підозрілих ігор більше не було.

– Букву закону вкотре проігноровано…

– Ми живемо у такій країні. Поки не відбудеться перебудова системи, поки ми всі – не тільки футбольна федерація, але й керівники держави і прості громадяни – не почнемо жити за законом, такі ситуації виникатимуть. Я з вами згідний: рішення повинні ухвалюватися, зважаючи на регламент. Порушив закон – до побачення! У нас зафіксували договірні матчі, але залишають команду в еліті… Нема про що говорити.

– У новому сезоні впроваджується плей-офф за останню путівку у єврокубки між клубами, які посядуть 5-8 місця. Суттєве збільшення інтриги?

– У принципі, це хороше рішення, яке однозначно додасть інтриги. Та все ж попередній формат мені видавався симпатичнішим. Чому? Там існувала серйозна інтрига за потрапляння у першу шістку. А тепер що: йдеш у турнірній таблиці на 7-му або 8-му місці і сильно не напружуєшся – однаково маєш змогу потрапити у єврокубки.

– У другій частині наступного сезону збираються запустити VAR. Наш футбол стане чистішим?

– Однозначно. Можливо, дещо впаде інтенсивність матчів, адже виникатимуть паузи. Проте суперечок і скандалів після суддівських рішень суттєво поменшає. Це – величезний плюс.

– Щодо єдиного телевізійного пулу знову не зуміли дійти згоди. Безнадійна справа?

– Я думаю, що вони не домовляться ніколи. Президенти УПЛ приходять і йдуть, а віз і досі там. "Київські" тягнуть ковдру на себе, а ТК Футбол – на себе. Я навіть не уявляю, що могло б спонукати їх дійти до спільного рішення. У найближчому майбутньому ми його не дочекаємося.

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