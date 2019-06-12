"Фанати" Олімпіка сконфузились на мітингу біля Будинку футболу – епічне відео

Справжній сюрреалізм відбувався під стінами Будинку футболу за участі вболівальників із символікою Олімпіка.

12 червня в Будинку футболу відбулось зібрання клубів УПЛ, де піднімалось питання, чи має право Олімпік виступати в Прем'єр-лізі наступного сезону.

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Під стінами приміщення зібрались кілька десятків осіб із символікою донецького клубу, які вимагали від УПЛ залишити Олімпік у вищому дивізіоні.

Один із журналістів Football Hub поставив кілька запитань учасникам акції, проте чітких відповідей не отримав. "Фанати" не могли назвати найкращого бомбардира клубу, ім'я тренера команди, та навіть не змогли пригадати, на якому місці фінішували донеччани в минулому сезоні УПЛ.

Нагадаємо, донецький клуб підозрюють в організації договірних матчів, через що Олімпік може залишитись без атестату на наступний сезон Прем'єр-ліги.

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