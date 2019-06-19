Виконком УАФ вніс зміни до регламенту атестації клубів – Олімпік може залишитися в УПЛ

Виконавчий комітет Української асоціації футболу переглянув колективне звернення всіх клубів УПЛ та вніс зміни до регламенту атестації клубів.

На засіданні виконкому УАФ розглянули звернення усіх клубів УПЛ щодо регламенту атестації клубів. Таким чином, клуб може пройти атестацію, незважаючи на відсутність молодіжної та юнацької команди.

"Фанати" Олімпіка сконфузились на мітингу біля Будинку футболу – епічне відео

"Виконком УАФ визначив, що невиконання вимог, передбачених 18 статтею, не є підставою для відмови у видачі клубу атестату.

Таким чином, Виконавчий комітет УАФ усунув прогалину стосовно регулювання проходження процедури атестації клубами, молодіжні та юнацькі команди яких знаходяться під дисциплінарними санкціями", – йдеться у заяві на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, донецький Олімпік мав проблеми з атестацією через дискваліфікацію молодіжної та юнацької команд, які були покарані за участь у договірних матчах.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений