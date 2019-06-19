"Олимпик – не просто слово, мы остаемся в УПЛ", – Гельзин о получении аттестата на сезон 2019/20

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал решение исполкома УАФ об изменениях в регламент аттестации клубов.

"Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. На зло недоброжелателям и на радость всем, для кого Олимпик – не просто пустые слова, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле.

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За последний месяц нашему клубу пришлось пережить сложный период в его истории. Нам пришлось противостоять явлениям, с которыми мы никогда раньше не сталкивались: несправедливостью и травлей. И я рад заявить о том, что мы прошли этот путь с высоко поднятой головой и вышли победителями в этой борьбе.

Но это было бы невозможно без поддержки настоящих друзей, которые пришли на помощь в самый важный момент. От имени руководства, персонала и футболистов Олимпика, мы хотим поблагодарить каждого, кто не оставался в стороне, а действительно внес свой вклад в нашу общую победу.

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Большое спасибо всем 11 клубам УПЛ, которые поддержали нас на общем собрании, и тем самым продемонстрировали верховенство спортивной составляющей в футболе над кабинетной мишурой.

И, конечно, отдельная благодарность нашим дорогим болельщикам. Футбол – игра, которая объединяет миллионы людей по всему миру. И вы это наглядно продемонстрировали. Мы вместе с вами преодолели все трудности и наша большая семья "олимпийцев" стала еще сплоченная и сильная", – говорится в заявлении Гельзина на официальном сайте Олимпика.

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