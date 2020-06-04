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"Ця четвірка для нас дуже важлива": Михайленко – про готовність Супряги, Гуйє, Цурікова і Сватка

17:24 158 Читать на русском
"Ця четвірка для нас дуже важлива": Михайленко – про готовність Супряги, Гуйє, Цурікова і Сватка
СК Дніпро-1 / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко задоволений відсутністю травмованих у лазареті команди.

 

"У Андрія Цурікова було пошкодження, тепер він готовий грати. Також в заявці на матч з Олімпіком (3:1) не було Владислава Супряги, Олександра Сватка і Папи Гуйє.

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Сваток і Гуйє відновлювалися тривалий час, але вже пройшли фінальну стадію. Те ж саме стосується Супряги і Цурікова. Ця четвірка для нас – дуже важлива. Вони вже можуть грати. Очікую, що вони зіграють зі Львовом. Якщо не з перших хвилин, то вийдуть на заміну. Це ті футболісти, на яких ми розраховуємо", – сказав Михайленко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок 25-го туру між Львовом і СК Дніпро-1 пройде не на Львів Арені, як було заплановано раніше, а на Дніпро Арені. Причина – складна епідеміологічна ситуація з COVID-19 на Галичині. Початок матчу о 19:30.

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