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Святковий коридор з підсрачниками – як в Олімпіку вітають з днем народження

15:31 5 Читать на русском
Святковий коридор з підсрачниками – як в Олімпіку вітають з днем народження
Олімпік / Твіттер ФК Олімпік

У донецькому Олімпіку серед футболістів існує оригінальний ритуал привітань.

Особливий вітальний ритуал на своїй шкірі регулярно відчувають як футболісти, так і тренери донецького Олімпіка.

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На сьогоднішньому ранковому тренуванні команда "гаряче" привітала двох ювілярів. І якщо нападник Олімпіка Максим Дегтярьов відбувся кількома похлопуваннями, то для асистента тренера по аналітиці Володимира Горожанкіна футболісти підсрачників і підзатильників не шкодували.

Нагадаємо, Олімпік після 25-ти турів посідає передостанню сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок.

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