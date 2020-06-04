Львів – СК Дніпро-1: змінено місце та час проведення матчу

Розклад поєдинків 25 туру чемпіонату України зазанав чергових змін.

Львів і СК Дніпро-1 зіграють не на Львів Арені, а на Дніпро Арені, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Також зустріч перенесуть із суботи (6 червня) на неділю (7-ме). Львів'яни залишаться формальними господарями, стартовий свисток о 19:30. Натомість у Львові команди зіграють між собою в рамках 30 туру туру Favbet Ліги (базова дата – 11 липня).

Додамо, що ще один матч 25 туру перенесений на невизначений термін. Ворскла не гратиме проти Карпат, у яких виявили спалах коронавірусу.

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