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Захисник Маріуполя зізнався, як на команду вплинуло перенесення матчу з Карпатами

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Захисник Маріуполя зізнався, як на команду вплинуло перенесення матчу з Карпатами
Сергій Чоботенко / Фото з відкритих джерел

Оборонець Маріуполя Сергій Чоботенко поділився очікуваннями від матчу 25-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"З одного боку це дало нам більше часу для відпочинку. Але з іншого – всі команди провели по одному повноцінному матчу і отримали більше ігрової практики.

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Для них це плюс, а для нас – мінус. Це можна вважати перевагою. Та й два дні в автобусі далися нам важко. Одна справа їхати поїздом, а зовсім інша – автобусом, та ще й по наших дорогах", – сказав Чоботенко у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, через спалах коронавірусу у львівській команді, запланований поєдинок 24-го туру проти Маріуполя не відбувся. Підопічним Бабича довелось повертатись з півдороги додому.

Наступний поєдинок Маріуполь проведе у неділю, 7 червня, на виїзді проти донецького Олімпіка. Початок матчу о 14:00.

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Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Сергій Чоботенко Сергій Чоботенко
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