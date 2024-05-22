Кирило Ковалець вирішив не виходити з зони комфорту і продовжить виступи за олександрійців.

Український півзахисник Кирило Ковалець продовжив контракт з Олександрією, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Ковалець – вихованець харківського Металіста. Виступав за Оболонь, Шахтар-3, Чорноморець. До Олександрії перейшов у липні 2018 року, дебютувавши у виїзному матчі проти львівських Карпат (0:2).

Влітку 2022-го він розглядав варіанти в Європі (гравця хотіли варшавська Легія та швейцарські Базель і Цюріх), однак вирішив спробувати себе в Динамо. На жаль, Кирилові не вдалось вразити Луческу і Ко і він повернувся до "жовто-чорних".

Загалом, у складі Олександрії в УПЛ Кирило провів 124 матчі, забивши 20 голів. Ще 5 поєдинків він провів у Кубку України та 6 разів зіграв у Лізі Європи. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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