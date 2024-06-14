Феєрична гра Артура Авагімяна за "моряків" притягує все більше охочих перехопити талановитого вінгера.

Півзахисник Чорноморця Артур Авагімян предметно цікавить СК Дніпро-1, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

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За інформацією джерела, "спортклубівці" бачать у 27-річному вінгері заміну Олександру Піхальонку і вже декілька разів звертались в одеський клуб щодо трансферу.

Зазначають, що до покупки Піхальонка Динамо розглядало Артура як можливу опцію і у разі продажу Шапаренка кияни можуть повернутись до кейсу Авагімяна.

Окрім вищезгаданих команд, Артура хочуть бачити у себе ЛНЗ, Колос, Карпати та Зоря, однак конкретних пропозицій від цих клубів поки не надходило. Намагається зберегти "одеського Мессі" і Чорноморець, який веде переговори щодо цього з Олександрією.

Нагадаємо, Авагімян – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Маріуполь, київський Арсенал, Чорноморець, Олександрію та вірменський Алашкерт.

Його контракт з командою Руслана Ротаня чинний до літа 2025 року, а оренда у колективі Романа Григорчука – до 30 червня 2024-го. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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