Найшвидший гол в історії Євро у відеоогляді матчу Італія – Албанія – 2:1
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Італія переграла Албанію (2:1) у першому раунді групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
16’ Ніколо Барелла
16’ Ніколо Барелла
Італійці пропустили вже на 23 секунді. Недім Байрамі став автором найшвидшого голу в історії розіграшів чемпіонату Європи.
Найшвидший гол в історії Євро не допоміг – Італія здобула вольову перемогу над Албанією
"Скуадра Адзурра" не збиралася здаватися і швидко відновила рівновагу. Бастоні забив на 11 хвилині, а через невеликий проміжок часу Барелла вивів Італію вперед. У підсумку італійці втримали перемогу.
Іспанія та Італія мають по три бали, а Хорватія та Албанія очок у цьому турі не набрали.
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