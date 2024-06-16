Італія переграла Албанію (2:1) у першому раунді групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Італійці пропустили вже на 23 секунді. Недім Байрамі став автором найшвидшого голу в історії розіграшів чемпіонату Європи.

Найшвидший гол в історії Євро не допоміг – Італія здобула вольову перемогу над Албанією

"Скуадра Адзурра" не збиралася здаватися і швидко відновила рівновагу. Бастоні забив на 11 хвилині, а через невеликий проміжок часу Барелла вивів Італію вперед. У підсумку італійці втримали перемогу.

Іспанія та Італія мають по три бали, а Хорватія та Албанія очок у цьому турі не набрали.