Рінат Ахметов у Києві зустрівся із Володимиром Мулою – режисером документального серіалу Football Must Go On ("Футбол має тривати"), який розповідає про виступи Шахтаря в умовах повномасштабної війни в Україні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Серіал про Шахтар виграв нагороду Emmy Awards – телевізійний еквівалент Оскара

Під час зустрічі режисер вручив Ахметову статуетку Sports Emmy Awards, яку здобула стрічка на міжнародній арені. "Хочу подякувати пану Володимиру за цю нагороду. Він цілий рік працював з командою, розповідав усьому світу про Україну, про те, як на нас напав ворог, про дух і мужність українського народу, про незламність українського народу. Дуже дякую за це, адже він зробив добру і велику справу", – зазначив президент Шахтаря.

Нагадаємо, 22 травня в Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премією Sports Emmy Awards. Чотирисерійна стрічка Football Must Go On ("Футбол має тривати") від компанії Paramount+ перемогла в номінації "Документальний серіал". Українські глядачі можуть подивитися серіал Football Must Go On уже зараз на платформі MEGOGO.

