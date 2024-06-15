Олександрія підсилилась півзахисником загребського Динамо Іваном Саранічем, повідомляє YouTube-канал "Камон, Плей!".

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21-річний правий вінгер перейшов у команду Руслана Ротаня на правах оренди і підписав угоду терміном на 1 рік (з правом викупу).

Нагадаємо, Сараніч – вихованець Динамо Загреб. Набирався досвіду в оренді у словенській команді Браво з Любляни, хорватських Вараждині та першоліговому Дугопольї (у сезоні 2023/24 у 29 матчах забив 6 голів і віддав 2 асисти).

Його контракт з Динамо З чинний до 15 червня 2027 року. Виступав за збірні Хорватії різних вікових груп (від U-14 до U-20). Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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