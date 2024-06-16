Прес-служба Бешикташа офіційно оголосила про перехід 33-річного іспанця. Габріел Пауліста приєднався до "орлів" на правах вільного агента.

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Іспанець підписав контракт з турецьким клубом до 2027 року. За сезони 2024/25 та 2025/26 він отримає гарантовану зарплатню у розмірі 2 120 000, а за кампанію 2026/27 ця сума буде меншою на 100 тисяч євро. А також протягом трьох років Габріелу буде виплачений гонорар за підпис угоди у 1 млн євро.

Нагадаємо, сезон 2023/24 Пауліста розпочинав у складі Валенсії, де грав з Романом Яремчуком. Взимку він перебрався в Атлетіко, але зіграв за мадридців лише у п'яти матчах. За свою кар'єру Габріел встиг пограти за Арсенал, Вільярреал і Віторію.

Бешикташ нещодавно очолив Джованні ван Бронкхорста, який свого часу виступав за Барселону. З каталонцями він здобував титул чемпіона Іспанії та виграва Лігу чемпіонів.

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