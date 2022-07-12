"Переписувався з Кирилом, він каже, що має варіанти з України, і з Європи, але не хоче поспішати з вибором. На Ковальця дуже розраховувала Олександрія, йому пропонували чудові умови. Скажу так: у довоєнний період такі умови йому могли дати два клуби – Шахтар і Динамо.

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Кирило більше бачить себе в іноземному клубі. Він хоче спробувати легіонерського хліба. До нього справді є інтерес з Європи. У Польщі це Легія з Варшави. До нього є інтерес зі Швейцарії. Там мені назвали два клуби – Базель та Цюріх. Переговорний процес триває", – розповів коментатор Віктор Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, Ковалець виступав за Олександрію з 2018 року, зігравши з того часу у 87 поєдинках та відзначившись 14 голами і 14 асистами.

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