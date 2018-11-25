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Хацкевич прокоментував епізод з Бойком і поразку в матчі Олександрія – Динамо

21:57 394 Читать на русском
Хацкевич прокоментував епізод з Бойком і поразку в матчі Олександрія – Динамо
Олександр Хацкевич про поразку Динамо від Олександрії

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відповів на питання щодо гри воротаря киян Дениса Бойка в матчі проти Олександрії.

"Бойко? Усі ми помиляємось. Я, помиляюсь, футболісти. Ми виграємо і програємо разом. Не треба переходити на персоналії. Є довіра.

Олександрія обіграла Динамо вперше в історії УПЛ і посунула киян на 3-є місце

Гарна динамічна гра була з атаками, десь навіть без середини поля. Нам не вистачило свіжості після матчів збірних, багато було технічного браку. Особливо у другому таймі в моментах, де не повинні помилятись. На одну помилку ми зробили більше, й Олександрія перемогла

Були хороші виходи через фланги, але не вистачало останнього пасу. Посилити атаку могли тільки Русиним", – розповів Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Динамо Динамо Олександрія Олександрія Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Головне Олександрія - Динамо Денис Бойко Денис Бойко
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