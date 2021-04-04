Динамо за сім турів до завершення чемпіонату випереджає Шахтар на сім очок. Шанси на перше за п'ять років чемпіонство високі, як ніколи, але календар у "біло-синіх" надзвичайно важкий: попереду зустрічі проти Олександрії, СК Дніпро-1, Ворскли, Інгульця, Маріуполя та Колоса – ці колективи дуже вперті й незручні, та ще й гратимуть вдома. Крім того, вже 17 квітня киянам доведеться провести Класичне дербі. У такому режимі осічки обов'язково стануться, але підопічним Мірчі Луческу необхідно обійтись без них якомога довше. При цьому до поєдинку з "гірниками" критично важливо набрати максимум.

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Олександрія – один із найскладніших суперників Динамо на цьому шляху. Остання зустріч між цими командами на КСК Ніка завершилась бойовою нічиєю, а в минулорічному чвертьфіналі Кубка дотиснути підопічних Володимира Шарана вдалося аж на останніх хвилинах овертаймів. У поєдинку першого кола нинішнього сезону динамівці деякий час розривали "жовто-чорних" на шматки, але гості пропустили всього один гол – а під кінець матчу вони могли і за 1:1 зачепитись.

Причина непоступливості криється у якісно припаркованому "автобусі" та високій якості гри за такою тактикою. Підопічні Володимира Шарана в УПЛ мають одні з найнижчих показників загальної точності передач, володіння м'ячем та темпу пасів, але при цьому майже не допускають втрат м'яча (менше тільки у грандів). Команда йде другою за точністю довгих пасів і є найкращою за середньою кількістю верхових єдиноборств.

Моменти також мають хорошу якість – особливо після стандартів. Щоб зламати таку організацію, необхідна надзвичайно висока швидкість та інтенсивність роботи. Під ними Олександрія швидко починає сипатись.

Проблема полягає в тому, що в другому колі "жовто-чорні" не вражають. Впевнено переграти вдалося лише "мертві" Минай та Олімпік, у яких навіть ударів по воротах не було, а от два матчі проти СК Дніпро-1 виглядали вкрай слабко – кубкова перемога в серії пенальті та нічия в УПЛ стали випадковостями. Ворскла ж забила Олександрії три голи, а у попередньому турі підопічні Володимира Шарана примудрилися програти Інгульцю. Восени команда виглядала значно переконливіше.

Динамо нинішній чемпіонат проходить надзвичайно рівно, практично не допускаючи необов'язкових втрат очок. Не у всіх поєдинках кияни демонстрували сильний футбол (навіть розгром Львова виявив певні вади у грі), але майже всі успішні результати були заслуженими. Особливо потужно підопічні Мірчі Луческу виглядали перед міжнародною паузою, здобувши чотири поспіль перемоги із сумарним рахунком 12:1 – команда розгромила трьох аутсайдерів УПЛ і ефектно прибила Зорю в стратегічно важливому матчі.

У Динамо є певні проблеми при роботі під високим пресингом. Особливо вразливо виглядають центрбеки, які не володіють якісним першим пасом і дещо губляться під тиском, але кияни по ходу матчів демонструють здатність відкривати нові канали для просування атак. Грамотні переміщення центрхавів та фулбеків маскують труднощі при обороні, однак на стандартах "біло-сині" залишаються дуже вразливими – і це шанс для Олександрії.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Дубра (під питанням), Ковалець – Циганков, Бурда, Вербіч, Белуце, Костевич

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Вантух, Калюжний (Олександрія; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Динамо

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Мірошниченко – Лучкевич, Банада, Гречишкін, Третьяков – Устименко, Сітало

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Родрігес, Буяльський, де Пена – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Олександрія невиразно провела останні поєдинки, але сьогодні команда точно повинна налаштуватись. Тим паче, що на трибунах будуть присутні вболівальники. Та і кадрова ситуація у Динамо не дуже хороша – без Циганкова не вистачає креативу, а Бєсєдін тільки-но оговтався від травми.

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Головною проблемою Динамо у цьому матчі стане "автобус" олександрійців. Щоб його зламати, необхідно демонструвати високий темп передач, підвищувати кількість володінь м'ячем на хвилину й витримувати інтенсивний темп єдиноборств. Кияни у нинішньому чемпіонаті регулярно прискорюються по ходу зустрічі, однак сьогодні існують серйозні питання щодо фізичних кондицій лідерів. Сидорчук, Забарний, Караваєв і Шапаренко набігались у збірній, а форма Бєсєдіна залишається загадкою. Особливо важливо, як будуть працювати центрхави – якщо вони почнуть просідати, Олександрія за це покарає.

Очевидно, що Динамо володітиме ініціативою, але без високої швидкості існує ризик повторення історії матчу України проти Фінляндії. Щоправда, нинішня Олександрія явно не тягне на рівень Суомі – середняки у другому колі розривали її оборону, і навіть скромний Інгулець розіграв ефектну гольову комбінацію у штрафному, немов у FIFA 21. Підопічні Володимира Шарана занадто часто помиляються у дрібних епізодах, іноді падаючи на рівному місці (як Бондаренко перед голом Ворскли). Та і в атакувальній роботі "жовто-чорні" останнім часом виглядають примітивно, пуляючи м'яч уперед і сподіваючись виключно на стандарти з боротьбою.

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Відповідно, багато в цьому матчі залежатиме від виграшу нічийних м'ячів та використання помилок. У Динамо з цим проблем немає – за ними вищий клас, більший досвід та краща кадрова комплектація. При цьому стиль "біло-синіх" виглядає максимально незручно для олександрійців. Підопічні Мірчі Луческу залишають супернику мінімум відкритих ситуацій, де можна розбігтись у контратаці – вони довго володіють м'ячем, уникаючи ризикованих втрат і готуючи більш небезпечні моменти.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним результатом поєдинку здається перемога гостей. Важка, валідольна, але заслужена. Олександрія прямо зараз нестабільна й простенька, а Динамо краще й швидше працює з м'ячем. Вразливістю виступає оборона на стандартах, але перевага підопічних Мірчі Луческу в інших компонентах гри занадто серйозна. Це було помітно ще у матчі першого кола, коли "жовто-чорні" виглядали міцніше за свою сьогоднішню версію – нині ж конкурувати з "біло-синіми" буде ще важче.

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