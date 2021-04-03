Київський клуб під пильним наглядом Мірчі Луческу та його тренерського штабу провів чергове тренування.

У розташування "біло-синіх" повернулись збірники, і команда у повному складі приступила до підготовки до матчу з Олександрією у 20-му турі УПЛ.

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За тренуванням спостерігала клубна прес-служба, яка у підсумку опублікувала відео із заняття на офіційному сайті. Мірча Луческу, як завжди, зосереджений та задуманий, Жерсон Родрігес усміхається в розмові з Феррейрою Сідклеєм, після чого приступає до непростих вправ. А от Огнєн Вукоєвіч виконував роль наглядача, контролюючи виконання окремих настанов.

Вже у суботу, 3 квітня, кияни вирушать в Олександрію. Матч з однойменною командою розпочнеться 4 квітня о 19:30. Цікаво, що поєдинок відбудеться із заповненими на 50% відсотків трибунами КСК Ніка.

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