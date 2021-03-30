Португалія непереконливо стартувала у кваліфікації до ЧС-2022, мінімально перегравши Азербайджан і розписавши скандальну нічию з Сербією. Після белградського фіаско головний тренер "селесао" Фернанду Сантуш перейшов на схему 4-2-3-1 і провів масштабну ротацію – на лівому фланзі оборони вийшов 18-річний Мендеш, Канселу перевели вправо (замість Соареша), дискваліфікованого Бруну замінив Санчеш, а в опорній зоні йому в пару виписали Невеша (замість Данілу). Бернарду Сілва та Жота з позицій крайніх нападників відійшли у півзахист, а під Роналду випустили Феліша. Змін не зазнали лишень позиції центрбеків (Фонте-Діаш) та голкіпера.

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Люксембург почав кваліфікацію з другого туру, здобувши сенсаційну перемогу над Ірландією завдяки прекрасному голу Жерсона Родрігеса. У порівнянні з тим матчем коуч "люксів" Люк Гольц провів зміни не на користь УПЛівців – в запас сіли екс-карпатівець Мартінс та центрбек Львова Махмутовіч. Втім, в основі вийшли Олів'є Тілль (Ворскла) та динамівець Жерсон. Тобто, поєдинок для України був вельми цікавим.

В перші півгодини "селесао" відверто розчаровували. Люксембург нічим не поступався супернику й навіть виглядав дещо активніше, а моментів не виникало взагалі. У Роналду за перші 20 хилин було лишень три дотики до м'яча, причому двічі він втратив його, в той час як господарі змогли провести атаку з прострілом під удар Сінані з центру штрафного – Діаш заблокував його. В цілому, матч для нейтрального глядача виглядав непривабливо.

Все змінилося в середині першого тайму. Спочатку могли забити гості: на 29-й хвилині Канселу пройшов Мішеля Жерсона на правому фланзі, увірвався на край штрафного та викотив пас на лінію під удар Санчешу – Моріс спіймав м'яч! "Люкси" одразу ж відповіли прострілом Жерсона Родрігеса, а ще за хвилину динамівець приголомшив гранда красивим голом – Сінані виконав подачу з правого флангу, а Жерсон у стрибку "рибкою" підправив сферу під ліву стійку. 1:0!

Господарі провели ще кілька атак за інерцією, але створити бодай один небезпечний момент до перерви їм вже не судилося. Португалія ж поступово прийшла до тями, хоча з вриванням у штрафний все одно виникали проблеми – Люксембург оборонявся здорово. "Селесао" довелося вмикати індивідуальну майстерність: на 36-й хвилині Бернарду Сілва змістився з правого флангу й пробив метрів з 20-ти у дальню стійку, а на 43-й Санчеш з дистанції вистрілив під поперечку – Моріс парирував. Між цими епізодами травмувався Феліш, якого довелося замінити. На поле вийшов Педру Нету.

Саме ця невдача і допомогла португальцям зрівняти рахунок. Вже у компенсований час гості заробили кутовий, подачу з якого вибив Моріс – "селесао" виграли підбирання, після чого Нету хитнув Венсана Тілля на лівому краю штрафного. Далі пішли подача на голову Жоті й замикання під ліву стійку. 1:1!

На початку другого тайму підопічні Фернанду Сантуша вирішили не повторювати старих помилок. Португалія притиснула Люксембург, що вилилось у взяття воріт вже на 50-й хвилині: Роналду розпочав атаку пасом на Канселу, пішов у штрафний, уникнув офсайду й ударом з правої замкнув подачу від Жоау – 1:2!

Ще через дві хвилини Мендеш міг зняти усі питання щодо переможця поєдинку, прорвавшись крізь трьох захисників на лівий край карного майданчика й потужно пробивши у дальній кут – Моріс парирував! На 60-й же хвилині дубль міг оформити Жота, який черговим ударом головою замкнув подачу з кутового – господарів врятувала поперечина! Втім, команда Люка Гольца не здавались – на 54-й хвилині Люксембург міг зрівняти внаслідок ефектного слалому Жерсона Родрігеса лівим флангом до штрафного, однак його потужний удар пролетів повз ближню стійку.

В середині тайму команди провели серію замін. Люк Гольц зняв з гри Олів'є та Венсана Тілля, випустивши Себастьяна Тілля, а також кинув їм на допомогу екс-карпатівця Мартінса, в той час як Фернанду Сантуш підняв з банки Рафу Сілву та Палінью. Португальці випустили атакувальних футболістів, але в цей період гри активнішими біля чужих воріт виявились люксембуржці: так, на 70-й хвилині Тілль зі штрафного ледь не закинув м'яч за спину голкіперу (Лопеш парирував), а на 71-й Баррейро вистрілив з дистанції в дальній кут – поруч зі стійкою!

В принципі, до завершальної частини зустрічі ситуація не змінювалась, але господарі поступово почали розвалюватись під тиском власних помилок. На 77-й хвилині сталася найбільш страшна з них: Мартінс з центру поля віддав передачу назад в ноги самотньому Роналду, організувавши йому вихід віч-на-віч – втім, Кріш з двох спроб не зміг пробити Моріса. Ще за хвилину КР7 замкнув навіс Нету з правого флангу, але вийшла скидка під постріл Педру з мінімальної відстані. Моріс врятував і тут, але на 80-й хвилині "селесао" добилися свого. Нету виконав подачу з кутового, а Палінья, випередивши опікуна, замкнув її на ближній стійці – 1:3!

Після цього питання щодо переможця було закрите. Господарі у відчаї почали бити по ногах і догралися до червоної картки для Шано, а підопічні Фернанду Сантуша спокійно довели матч до виїзної звитяги. Складної, але заслуженої.

Таким чином, Португалія набрала сім очок, завдяки кращій різниці голів очоливши групу А. Серби з аналогічною кількістю залікових балів йдуть другими, а Люксембург тримається третім, маючи три пункти в активі.

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