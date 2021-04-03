Київський клуб, схоже, вже зовсім скоро може здійснити несподіваний трансфер.

18-річний Самба Діалло, вихованець академії Дару Салам, за крок від трансферу в Динамо, повідомляє GalsenFoot.

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За інформацією джерела, він нещодавно покинув розташування академії та вирушив в Україну, де вже приєднався до киян. Цю інформацію нібито підтвердив журналістам близький до гравця віце-президент Сенегальської футбольної ліги Ібраїм Конате.

Зауважимо, Діалло має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20. Футболіст нещодавно непогано проявив себе у молодіжній збірній, забивши двічі на одному з турнірів. Самба на полі може зайняти позицію як атакувального хава, так і вінгера.

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